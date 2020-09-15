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В Иркутской области зарегистрирован один лесной пожар

Он возник в Катангском районе в 19 км от села Непа на площади 48 га. Причиной считается грозовой разряд. На тушение этого очага направлено 10 сотрудников парашютно-десантной пожарной службы и семь мобилизованных граждан, а также две единицы наземной техники.

С начала пожароопасного сезона текущего года в регионе зарегистрировано 918 возгораний в лесах. Это на 178 случаев меньше, чем на ту же дату прошлого года. Площадь, пройденная огнем, сократилась почти на 1,5 млн га, в том числе на 1,3 га, покрытых лесом.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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