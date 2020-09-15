6 млн рублей направили на покупку музыкальных инструментов для Иркутской филармонии

Иркутская областная филармония приобрела новые музыкальные инструменты. Средства на эти цели были выделены из областного бюджета. Это около шести миллионов рублей.

В учреждение уже поступили арфа и кларнет. Стоимость арфы составляет 2,7 млн рублей. Она произведена в Чикаго. Корпус инструмента сделан из ситхинской ели, подвижные части механизма покрыты латунью. Прежняя арфа была приобретена в 1970 году и стала непригодна для эксплуатации. Теперь её спишут. Новый инструмент позволит включить в репертуар Губернаторского симфонического оркестра произведениями с солирующей арфой.

Второй приобретенный инструмент - кларнет А французской фирмы Buffet Crampon. Его стоимость составляет около 600 тысяч рублей. В ближайшее время филармония планирует приобрести кларнет В и бас-кларнет. Практически полная замена группы кларнетов позволит учреждению создать духовой ансамбль.

Обновление музыкальных инструментов является важной задачей Иркутской областной филармонии. Учреждение приобретает инструменты, которые обладают лучшим звучанием. Среди приобретений последних лет – синтезатор Yamaha, виолончель и комплект профессиональных труб.