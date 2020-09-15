Хозяйке иркутской «резиновой квартиры» грозит срок до трех лет

В Иркутске направлено в суд уголовное дело в отношении 62–летней местной жительницы, обвиняемой в фиктивной постановке на учет иностранных граждан по месту пребывания в жилом помещении.

Как выяснили полицейские, пенсионерка с февраля по декабрь 2019 года зарегистрировала путем подачи заявления в многофункциональный центр, предоставляющий данный вид государственных услуг, 26 граждан из Узбекистана, Киргизстана и Таджикистана. Фактически в квартире, расположенной на улице Свердлова областного центра, иностранцы не проживали. За свои услуги женщина получала денежное вознаграждение от 300 рублей за каждого прописанного человека.

В настоящий момент обвиняемой инкриминируется совершение 15 преступлений, предусмотренных статьей 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в России». Женщине могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.