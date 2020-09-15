Нефть снова угрожает рублю?

Как и ожидалось, ближневосточные страны ОПЕК возвращаются к политике скидок на свою нефть после слабого летнего сезона, который оставил производителей и трейдеров с миллионами не востребованных баррелей. Примеру Саудовской Аравии, которая снизила цены на $0,9-1,5 для Азии, $0,2-0,6 для Европы и $0,5-0,7 для США, решили последовать все ключевые игроки из Персидского залива. Об уменьшении отгрузочных цен на поставки в октябре объявил Ирак — второй по объемам добычи член ОПЕК (3,7 млн баррелей в сутки).

Официальная цена сорта Basrah Light для клиентов в Азии снизится на $1,3 относительно сентября и $1,9 по сравнению с августом. Октябрьские поставки будут продаваться с премией в $0,3 к региональному бенчмарку Oman/Dubai. Для США легкая иракская нефть подешевеет на 45 центов, для покупателей в Европе - на 30 центов. В прошлом месяце цены уже снижались на 10 центов и $2 соответственно. Также цены понизили Национальная нефтяная компания Объединенных арабских эмиратов ADNOC, Кувейт и Катар.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари», считает, что эта история не очень хорошая:

- Следует отметить, что спрос на черное золото во время летнего сезона оказался ниже, чем рассчитывали добывающие страны. Соответственно, в танкерах остались миллионы нераспроданных баррелей, и нефтетрейдеры стоят перед дилеммой - либо продлевать хранение, фрахтуя суда и превращая их в «плавучие канистры», либо пытаться продать, рискуя обрушить цены на хрупком рынке. Рынок стал слабым и «медвежьим», и плавучие хранилища возвращаются До осени игроки хранили нефть и хеджировались в надежде на рост спроса, но этого не случилось.

Общепринято считать, что Россия зависит от цен на нефть. На самом деле, это не совсем правда. От цен на нефть, прежде всего, зависят бюджет и курс рубля. Резервы Министерства Финансов и Банка России позволяют не беспокоиться за стабильность государственных финансов в среднесрочном и краткосрочном плане. Что же касается курса рубля, то инфляция по-прежнему ниже таргета ЦБ в 4%, а значит, Банк России может пойти на дальнейшее ослабление российской национальной валюты. Естественно, возможное падение цен на нефть будет очень негативно воспринято на рынке акций. «Газпром» и нефтяные компании по-прежнему основа капитализации российского фондового рынка.

Если говорить подробнее о курсе рубля, с нашей точки зрения, Банк России на ближайшем заседании оставит ключевую ставку без изменений – 4,25%. В пользу этого говорят ослабления рубля, восстановления деловой активности и усиления санкционных рисков. Решение уже в цене акций и котировках российской валюты. На конец года ключевая ставка составит 4%, то есть сравняется с таргетом по инфляции. Банк России принял решение о расширении коммуникации макроэкономического прогноза, включая публикацию траектории ключевой ставки. Так что с монетарной политикой теперь будет более ясно. Что не скажешь о ФРС, которая отвязала свою денежно-кредитную политику от инфляции и безработицы.

При отсутствии внешних шоков, то есть жестких санкций и потрясений на сырьевых рынках, на конец года мы ожидаем пару доллар/рубль около 70 руб., евро/рубль — 83-85 руб. Главный риск санкций — это, конечно, ОФЗ, треть рынка принадлежит нерезидентам. На фоне неопределенной политики и более низких цен на нефть рублевые пары будут в сентябре волатильными. Санкции могут последовать и из-за кейса Навального и из-за белорусской истории. Финансовая помощь Беларуси вряд ли может ослабить российские финансы, но санкции могут нанести по ним серьезный и даже, можно сказать, драматический удар.

На конец сентября мы ориентируемся примерно на 75 руб. за доллар США и 89 руб. за евро.