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Авангард интегрировал интернет-банк с онлайн-бухгалтерией «Мое дело

Авангард интегрировал интернет-банк с сервисом «Мое дело». Теперь юридические лица и индивидуальные предприниматели могут отправлять в банк платежные поручения и получать выписки в личном кабинете онлайн-бухгалтерии без перехода в интернет-банк.

«Мое дело» подходит для ведения бухгалтерского учета малого и среднего бизнеса на любой системе налогообложения. Автоматический обмен данными позволит клиентам Авангарда в режиме онлайн отслеживать состояние счета в банке и моментально узнавать о поступлениях или списаниях. Документы передаются в банк и из банка по защищенному каналу. Настроить интеграцию можно бесплатно в интернет-банке.

Таким образом, теперь «Авангард Интернет-банк» интегрирован с основными наиболее популярными бухгалтерскими сервисами, и клиенты – юридические лица и ИП могут работать с банком напрямую из любой удобной для них программы: «1С:Предприятие», «Контур.Эльба», «Контур.Бухгалтерия» и «Мое дело».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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