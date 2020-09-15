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Чемпионат мира по хоккею с мячом в Иркутске отменен

Игры группы А чемпионата мира по хоккею с мячом в Иркутске отменены. Они должны были состояться с 5 по 11 октября в Ледовом дворце «Байкал».

Решение об отмене матчей Международная федерация бенди (FIB) приняла в связи с запретом на проведение международных соревнований на территории Российской Федерации и рекомендациями министерств иностранных дел стран-участниц соревнований.

На официальном сайте Федерации хоккея с мячом России говорится, что FIB выражает глубокое сожаление в связи с отменой соревнований в условиях пандемии коронавируса COVID-19 и информирует о том, что в дальнейшем будут проведены консультации с организаторами, национальными федерациями и медицинскими организациями.

 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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