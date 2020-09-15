Власти Иркутска предупреждают: на реке Ушаковка возможно повышение уровня воды до критических уровней

В ближайшие сутки на реке Ушаковке в черте Иркутска ожидается повышение уровня воды до критических отметок в 210-240 см. По информации Иркутского гидрометцентра, возможны локальные подтопления местности в пониженных формах рельефа.

– В группу риска входят территории СНТ «Родник», «Автомобилист» и «Кооператор», расположенные в Правобережном округе, а также улица Вилюйская в Октябрьском округе, – сообщил начальник управления специального обеспечения администрации города Иркутска Борис Курчинский. – На месте дежурят аварийно-спасательная служба МКУ города Иркутска «Безопасный город». МУП «ИркутскАвтодор» начал возведение временной дамбы из мешков с песком. В школе № 20 ведется подготовка к обустройству пункта временного размещения граждан.

Жителей просят соблюдать осторожность, в случае возникновения экстренных ситуаций сообщать по телефону 520-112.