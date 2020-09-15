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Николай Дмитриев назначен врио ректора ИрГАУ

Николай Николаевич является доктором сельскохозяйственных наук, доцентом, сообщают в пресс-службе вуза. 

В 1984 году окончил агрономический факультет Иркутского сельскохозяйственного института по специальности агроном. Диплом с отличием.

В Иркутском ГАУ работал в периоды с 1984 по 1993 гг. и с 2001 по 2008 гг. Прошёл трудовой путь от ассистента до заведующего кафедрой физиологии растений, микробиологии и агрохимии агрономического факультета.

В 2008-2016 годах возглавлял ГНУ «Иркутский научно-исследовательский институт сельского хозяйства» СО РАСХН.

С ноября 2016 г. по июль 2020 г. работал заместителем министра сельского хозяйства Иркутской области.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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