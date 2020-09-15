СберЛизинг предоставляет предприятиям агропромышленного комплекса индивидуальные условия финансирования

СберЛизинг предлагает компаниям, занятым в сфере сельского хозяйства, индивидуальные условия предоставления лизинга: увеличенный лимит финансирования до 30 млн рублей на одну единицу техники на срок до 60 месяцев. Первоначальный взнос составляет от 15%, сообщают в компании.

Еще одним важным преимуществом является внедрение индивидуальных графиков погашения, которые позволяют клиенту выбрать любой способ погашения, вплоть до одного платежа в год.

Также возможна отсрочка первого платежа, который должен составить не менее 5% от общей суммы договора в первые 6 месяцев.

В качестве предметов лизинга могут рассматриваться почвообрабатывающая и посевная техника, тракторы и транспортные средства, техника для химической защиты и полива, уборочная техника, оборудование для обработки и хранения урожая, машины и оборудование для специальных культур.

Предложение применимо для компаний, осуществляющих деятельность в соответствии с общероссийским классификатором видов экономической деятельности 01.

Ольга Кириллова, директор департамента корпоративного бизнеса АО «Сбербанк Лизинг»:

«При формировании данного предложения мы учитывали специфику предприятий отрасли и высокую зависимость их деятельности от фактора сезонности. Теперь компании АПК могут осуществлять выплаты в наиболее комфортный для себя период, как правило, это месяцы, на которые приходится сбор и реализация урожая. Наш гибкий подход и тот факт, что все этапы сделки проходят в удаленном режиме, позволяют провести сделку за несколько дней без бюрократических проволочек».