Опять пробки. В Иркутске начали реконструкцию улицы Джамбула, движение транспорта ограничат на 8 месяцев

Иркутску грозят новые «пробки». С 16 сентября до 15 мая 2021 года будут проводиться работы первого этапа реконструкции путепровода по улице Джамбула. Движение транспорта на этот период ограничат. Об этом сообщила заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства Марина Цыренова.

– Проведение такого серьезного ремонта просто необходимо. По заключению экспертов, путепровод находится в аварийном состоянии. На объекте предстоят серьезные работы по ремонту бетонных конструкций, проведены необходимые технологические процедуры. В первую очередь, мы обязаны позаботиться о безопасности горожан. Просим отнестись с пониманием, планировать свое время и маршрут, – сказала Марина Цыренова. – Дополнительно стоит отметить, что изначально для реконструкции планировалось перекрытие всего путепровода. Однако, учитывая значимость магистрали, было принято решение разбить работы на два этапа с частичным перекрытием.

На период ремонтных работ первого этапа будет организована следующая схема движения:

При движении транспорта из центральной части города Иркутска в Ленинский район: две полосы движения из четырех имеющихся на путепроводе будут перекрыты; по оставшимся двум полосам будет организовано двухстороннее движение. Водителям рекомендовано объезжать улицу Джамбула по улице Иркутной. То есть при движении по Глазковскому мосту в сторону Ленинского района – съезжать направо на первом отвороте с моста.

При движении из Ленинского района схема движения не изменяется, но из-за движения по одной полосе будет снижена пропускная способность. Движение по путепроводу организуют по крайней правой полосе.

– Уважаемые водители, обращайте внимание на дорожные знаки и разметку, по возможности используйте альтернативные маршруты, минуя Глазковский мост. Есть возможность проехать через Иннокентьевский и Академический мосты, – отметила Марина Цыренова. – Принимая во внимание то, что схема движения общественного транспорта не меняется, уменьшение количества личного транспорта по путепроводу поможет снизить простой общественного транспорта в «пробках» на подъездах к путепроводу.

Работы по реконструкции путепровода по улице Джамбула проходят в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Второй этап реконструкции пройдет с 15 мая 2021 года по 1 ноября 2021 года. В рамках второго этапа будет перекрыта вторая половина путепровода.