Займет ли Минфин три триллиона рублей?

Правительство России готовится пойти на рекордное в истории увеличение государственного долга, чтобы покрыть дефицит федерального бюджета, где в августе налоговой выручкой не был обеспечен каждый пятый заложенный рубль, отмечает Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»:

— Обновленная программа займов Минфина предполагает размещение государственных облигаций в этом году на общую сумму 5,4 трлн руб. Около триллиона рублей уйдет на погашение ранее выпущенных бумаг, и «чистыми» по итогам года бюджет планирует привлечь на рынке 4,42 трлн руб. На начало сентября этот план был исполнен только на треть, или 1,5 трлн руб. Таким образом, до конца года Минфину нужно занять почти 3 трлн руб. —беспрецедентную сумму для столь короткого промежутка времени.

Падение цен на нефть больно ударило по российской казне. За восемь месяцев Минфин собрал в бюджет 11,7 трлн руб., что на 1,5 трлн руб. меньше, чем год назад. Нефтегазовые доходы рухнули на 38%, тогда как сборы с несырьевого сектора экономики просели меньше: НДС — на 2,5%, таможенные пошлины — на 12%, налог на прибыль — на 14%, а поступления акцизов даже выросли (+1,2%). До конца года правительство планирует нарастить расходы на 35% и тратить в среднем 2,3 трлн руб. в месяц против 1,7 трлн руб. в январе-августе.

Конечно, ключевой вопрос сможет ли Министерство финансов найти покупателей на свои долговые обязательства. В пользу покупки говорят прекрасные долговые коэффициенты России. Рецессия также оказалась менее глубокой, чем в большинстве других стран. Важно, что Россия будет осуществлять заимствования в рублях, рисков меньше, чем при займах в иностранной валюте. В крайнем случае можно просто обесценить рубль или через хитрую схему Минфин сможет взять кредит у ЦБ. Напрямую кредитоваться правительству в Банке России запрещено по закону. Денег, в принципе, не хватает. На депозитах в Банке России и в его купонных облигациях банки хранят 2,4 трлн руб. Плюс из системы идет значительный отток в наличные, с начала года объем «кэша» в обращении взлетел на 20%, или 2 трлн руб.

В прошлом году Минфин полагался на иностранных инвесторов: они купили ОФЗ на 1,04 трлн руб. и обеспечили три четверти суммы, которую бюджет привлек на рынке (1,377 трлн руб.). Однако в 2020 году их интерес упал почти до нуля. В апреле, на фоне обвала нефти и рубля, нерезиденты сбросили госбумаги на 293 млрд руб., затем частично восстановили позиции (+166 млрд руб.), далее уже больше трех месяцев: они не продают, но и не покупают новые облигации. Очевидно, что кэйс Навального и ситуация в Беларуси удерживают нерезидентов от покупки российского долга. Возможно также, резкое снижение ключевой ставки Банка России оказалось ошибочным.

Есть и еще один важный момент, связанный с реальным сектором экономики. Министерство финансов и частные компании конкурируют за деньги инвесторов. Увеличение расходов за счет заимствований приведет к перераспределению средств от частного сектора, что отрицательно скажется на эффективности экономики.

Масштабный секвестр расходных статей вряд ли возможен. В России объявлено социальное государство, плюс секвестр расходов может усилить рецессию. На 1 сентября размер ФНБ оценивался в 11,7% ВВП, или 13,256 трлн руб. С 2017 года Минфин копил в ФНБ нефтегазовые доходы от цен выше $40 за баррель, инвестируя их в корзину иностранных валют: 45% — долларов, 45% — евро и 10% — фунтов стерлингов. Вероятно, без использования финансовых резервов не обойтись, но это, конечно, политическое решение. Плюс к этому возможны дополнительные выпуски суверенных долговых обязательств, ориентированных на физических лиц.