В сентябре зафиксирован первый рост недельных расходов этой осенью

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, на неделе с 7 по 13 сентября объем повседневных расходов в России вырос. В среднем типичная семья потратила на повседневные товары 4534 рубля, что на 1% больше, чем неделей ранее.

На неделе с 7 по 13 сентября объем повседневных расходов типичной российской семьи вырос и достиг отметки в 4534 рубля.

Среднестатистическим домохозяйством было потрачено на 46 рублей больше, чем неделей ранее.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы минувшей недели оказались выше на 149 рублей или на 3,4%.

Если сопоставить текущее значение недельных расходов со средним значением за последний год, то расходы недели с 7 по 13 сентября оказались выше среднего значения на 10 рублей или 0,2%.

Постепенно цикл недельных расходов возвращается к привычной динамике. Можно ожидать, что при отсутствии новых сильных внешних факторов (вторая волна пандемии) в течение 4 квартала мы уже будем наблюдать привычную динамику расходов с небольшим ростом против прошлого года.