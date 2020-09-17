В Якутии построят школу «Точка будущего»

Вдохновители проекта решили не останавливаться на одной «Точке будущего» в Иркутске и заявили, что готовы построить вторую школу.

– Образовательный комплекс «Точка будущего» – это наш уникальный проект, с самого начала создававшийся и развивавшийся в рамках единого цельного замысла. Его задача – научить детей ответственно распоряжаться собственной жизнью. Мы видим у проекта большое будущее, и планируем его максимально развивать. Cегодня было подписано соглашение с Главой Якутии Айсеном Николаевым о намерениях строительства точной копии «Точки будущего» в Якутии и реконструкции школы в Кысыл-Сыре, где сосредоточены производственные активы нашей компании ЯТЭК, — сообщил частный инвестор и бизнесмен Альберт Авдолян на торжественном открытии в Иркутске 14 сентября.

Напомним, что Образовательный комплекс «Точка будущего» – это благотворительный проект бизнесмена Альберта Авдоляна. Он проживал долгое время в Иркутской области и знает ее проблемные вопросы. В частности, регион – в числе проблемных по сиротству. Для реализации проекта был создан благотворительный фонд «Новый дом», председателем попечительского совета которого стал Сергей Чемезов, уроженец Иркутской области.

Образовательный комплекс «Точка будущего» построен на 20 га в Иркутске. Площадь всех зданий комплекса составляет около 30 тыс. квадратных метров, кроме того, построено 10 домов, где живут семьи с приемными детьми. Проект реализован на частные средства без привлечения бюджетного финансирования. Общие инвестиции в проект в Иркутске составили более 6 млрд рублей, а ежегодное финансирование составит около 600 млн рублей. Основное обучение на всех этапах программы для каждого ребенка – бесплатное.