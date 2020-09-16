Инаугурация губернатора Иркутской области Игоря Кобзева пройдет 18 сентября

16 сентября депутаты в ЗС рассмотрят основные вопросы и законопроекты, а 18 сентября состоится церемония вступления в должность нового губернатора. Об этом сообщили на 33-й сессии коллегии Законодательного области.

Напомним, что на досрочных выборах губернатора Иркутской области, проходивших с 11 по 13 сентября, победил Игорь Кобзев. Об итогах выборов журналистам рассказал 14 сентября председатель областной избирательной комиссии Игорь Дмитриев.

– Мы готовы озвучить предварительные итоги. По выборам губернатора обработано 98,81% протоколов. В трех-четырех территориях еще везут документы из участковых комиссий в территориальные, – заявил он.

Явка за три дня выборов составила 32,6% или 601 тысяча 243 избирателя. В том числе 151 тысяча человек проголосовала в первый день выборов, 145 тысяч – во второй. Самая высокая явка была в Баяндае, Тулунском районе, Свирске, самая низкая – в Бодайбо, Усть-Илимске, Братском районе.