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Вечером 15 сентября 10-балльные пробки сковали Иркутск

Согласно сервису Яндекс.Пробки, в городе произошло несколько ДТП.

Движение транспорта затруднено на Иркутном мосту, улице Ленина, Чкалова, Карла Маркса, Тимирязева, Декабрьских Событий и Баррикад.

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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