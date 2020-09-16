Согласно сервису Яндекс.Пробки, в городе произошло несколько ДТП.
Движение транспорта затруднено на Иркутном мосту, улице Ленина, Чкалова, Карла Маркса, Тимирязева, Декабрьских Событий и Баррикад.
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Новости
Вечером 15 сентября 10-балльные пробки сковали Иркутск
Согласно сервису Яндекс.Пробки, в городе произошло несколько ДТП.
Движение транспорта затруднено на Иркутном мосту, улице Ленина, Чкалова, Карла Маркса, Тимирязева, Декабрьских Событий и Баррикад.
/ Сибирское Информационное Агентство /
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