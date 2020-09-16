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Акция "Зелёная волна" прошла в Парке металлургов в Братске

В парке завершились основные работы по реконструкции. А сегодня на специально предусмотренных для этого местах волонтеры посадили молодые деревья, сообщает Братская студия телевидения. 

– Наши акции поддерживает Братский алюминиевый завод, чему мы очень рады. И особенно приятно, что всегда наши акции поддерживают ребята из Молодёжного совета БрАЗа, за что им огромное спасибо, – говорит Ольга Шалимова, директор Братского подразделения Центра социальных программ РУСАЛа.

Акцию "Зелёная волна" поддержат в 11 городах. Ее главная цель – делать зелеными, комфортными и привлекательными популярные места отдыха горожан. Ловить волну вслед за Братском будут в Саяногорске, Ачинске, Красноярке, на Урале и в Волгограде.

В завершение сегодняшней «Зеленой волны» сотрудники ЦСП вручили волонтерам благодарственные письма с подписью генерального директора компании РУСАЛ и подарки самым активным участникам акции «Время помогать». Она проходила в Братске весной, в период самоизоляции. Тогда поддержку от компании получили более тысячи пенсионеров БрАЗа.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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