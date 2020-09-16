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Победителем конкурса «Россия и Германия: научно-образовательные мосты» стал ученый-физик из ИГУ Николай Буднев

В конкурсе от Иркутского государственного университета и Электро-синхротонного центра, ДЕЗИ (Цойтен, Германия) участвовал действующий проект «Обсерватория TAIGA — Россия и Германия открывают новое окно во Вселенную», сообщают в пресс-службе вуза.

Напомним, TAIGA — проект разряда мегасайенс, в рамках которого на территории Тункинского астрофизического центра коллективного пользования ИГУ строится крупнейшая в мире по площади гамма-обсерватория. Ее задача — регистрация частиц сверхвысоких энергий, приходящих из Вселенной. Проект реализуется международной коллаборацией в которой ИГУ играет ключевую роль. 

Диплом победителя Николаю Будневу вручили вчера в Москве на церемонии закрытия Российско-германского года научно-образовательных партнерств 2018-2020 гг. Торжественное мероприятие прошло одновременно в Национальном исследовательском технологическом университете МИСиС (Москва) и Берлин-Брандербургской академии наук (Берлин). 

В открытом российско-германском конкурсе «Россия и Германия: научно-образовательные мосты» участвовали более 120 совместных проектов, 25 из них признаны победителями. 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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