Иркутская таможня выявила незаконный ввоз полимерных красителей из Вьетнама

Иркутская таможня привлекла к административной ответственности алтайскую фирму по факту несоблюдения запретов и ограничений при ввозе из Вьетнама товара, заявленного в декларации на товары как «суперконцентрат». Всего было ввезено две партии концентрата желтого и белого цвета общим объемом 5,4 тонны на общую сумму 528,5 тысяч рублей.

Начальник отделения торговых ограничений и экспортного контроля Иркутской таможни Лина Павлицкая: «Суперконцентрат представляет собой окрашивающую добавку для производства различной полимерной упаковки и фасовочной тары, изделий из пластмасс технического и бытового назначения (ведра, лейки, различная посуда и прочее), в том числе, контактирующих с пищевыми продуктами. В связи с этим товар включен в Перечень продукции (товаров), подлежащей государственному санитарно-эпидемиологическому надзору на таможенной границе и таможенной территории Евразийского экономического союза».

В соответствии с правом Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подача декларации на данный товар должна сопровождаться представлением (в рамках установленных запретов и ограничений) разрешительных документов, подтверждающих соответствие ввозимого товара, однако данные документы представлены не были.

В связи с несоблюдением запретов и ограничений Иркутской таможней в отношении алтайской фирмы возбуждено два дела об административном правонарушении, предусматривающей в отношении юридических лиц наказание в виде штрафа от 50 до 300 тысяч рублей с конфискацией товара.