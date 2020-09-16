ВТБ принял участие в разработке стандартов рынка для валютного контроля

ВТБ принял участие в разработке стандартов Банка России по валютному контролю. Правила приняты в рамках общего международного стандарта ISO 20022 «Финансовые услуги. Универсальная схема сообщений финансовой индустрии».

Опубликованные правила включают в себя модели по обмену финансовыми сообщениями, методику взаимодействия между участниками и форматы самих сообщений, рекомендованные ЦБ для использования. Кроме того, они предполагают форму документов, которыми обмениваются участники валютного регулирования и контроля.

Правила соответствуют законодательству России и международному стандарту ISO 20022. Их разработка проходила совместно со всеми заинтересованными игроками банковского рынка и экспертным сообществом в рамках специально созданного ЦБ подкомитета, председателем которого является представитель ВТБ – заместитель руководителя департамента операционной поддержки бизнеса Елена Четверикова.

«Для проведения разных операций банки во всем мире используют как национальные, так и международные стандарты. Разработка и переход российской финансовой отрасли на единый стандарт позволит унифицировать проведение операций наших клиентов. Вместе с другими игроками мы решили объединить усилия и выработать в России единый подход, который обеспечит 100% совместимость всех кредитных организаций страны и на международном уровне. Ожидаем, что к 2025 году около 90% всех крупных (валовых) платежей в мире будут выполняться уже с использованием ISO 20022», – отметила Елена Четверикова, старший вице-президент ВТБ, председатель подкомитета №3 «Технологии основных финансовых (банковских) операций» Технического Комитета 122 «Стандарты финансовых операций».

Стандарт ISO 20022 – универсальная схема сообщений финансовой индустрии, которая определяет методологию разработки и регистрации сообщений, а также содержит их схемы, охватывающие основные бизнес-области финансового рынка, например, платежи и расчеты, ценные бумаги, торговые операции, пластиковые карты и конверсионные операции.

Сроки перехода России на новый стандарт сейчас обсуждаются и будут определены в ближайшее время. На текущий момент в рамках ISO 20022 уже введены в действие восемь стандартов Банка России, а участники отрасли готовятся к переходу на обмен электронными сообщениями в форматах ISO 20022 в рамках платежной системы и системы передачи финансовых сообщений ЦБ.

«Наш подкомитет – эффективная площадка для обсуждения стандартов отрасли. Он объединяет все ведущие коммерческие банки, корпорации, РОССВИФТ, а также разработчиков программного обеспечения и экспертов Банка России. Перед мировым финансовым сообществом стоит непростая задача по внедрению нового единого стандарта ISO 20022. Переход на него – сложный и многоплановый, поэтому координация деятельности всех участников процесса является крайне важной для всей банковской отрасли», – подчеркивает Елена Четверикова.

С опубликованными Банком России стандартами можно ознакомиться по ссылкам:

Финансовые системы целого ряда стран (Австралия, Бангладеш, Индия, Китай, Япония и др.) наряду с крупными национальными и международными (T2S и SEPA Instant Payments в Европейском союзе) уже полностью перешли на использование ISO 20022. Начиная с 2022 г. планируется его еще более широкое использование, в частности, рыночными инфраструктурными организациями и расчетными системами США (CHIPS и FedWire), системой клиринговых расчетов Великобритании (CHAPS), трансъевропейской системой валовых расчетов в реальном времени Европейского союза (Target2 и EURO1) и SWIFT.

В рамках работы над единым стандартом Россию в международной рабочей группе Cross-Border Payments and Reporting Plus (CBPR+), созданной под эгидой SWIFT, также представляет ВТБ в лице Елены Барабановой, управляющего директора департамента операционной поддержки бизнеса банка. Основной целью CBPR+ является разработка рекомендаций по внедрению международного стандарта ISO 20022. Рекомендации рабочей группы также учитываются SWIFT при разработке инструмента, позволяющего конвертировать сообщения разных форматов во время переходного периода. Кроме того, банк является представителем и в других международных группах – Payments Maintenance Working Group (PMWG) и Payments Market Practice Group (PMPG). PMPG также не обошла стороной тематику стандарта ISO20022. Члены рабочей группы сейчас работают над документами по стратегии миграции на ISO20022 для рыночных инфраструктур и финансовых организаций. Публикация предварительно запланирована на осень и будет приурочена к ежегодному мероприятию SWIFT Sibos.