Клиенты Сбербанка в Казахстане теперь могут перевести деньги в Россию по номеру телефона

Сбербанк запустил в Казахстане переводы по номеру телефона в Россию. Новая услуга доступна в мобильном приложении Сбербанк Онлайн Казахстан. Теперь, зная только номер телефона получателя, клиенты дочернего банка Сбербанка в Казахстане могут быстро, удобно и безопасно переводить деньги клиентам банка в Россию.

Для совершения перевода необходимо открыть раздел ­­­­Перевода в мобильном приложении Сбербанк Онлайн Казахстан на iOS или Android и выбрать пункт «Клиенту Сбербанка РФ». Далее нужно указать номер мобильного телефона получателя, привязанного к его счету или банковской карте. Комиссия за перевод составит 0,95%, максимальная сумма перевода — 150 тысяч рублей в день. Перевод осуществляется в тенге и при зачислении на карту в России автоматически конвертируется в валюту карты. Деньги получателю поступают мгновенно.

Кирилл Дмитриев, директор дивизиона «Платежи и переводы» Сбербанка:

«Новый сервис еще больше сближает наших клиентов в Казахстане и России. По сути, мы предоставили жителям Казахстана возможность совершать переводы в Россию всего за несколько секунд — так же легко и просто, как они уже делают это внутри страны. Наша стратегия направлена на дальнейшее развитие экосистемы моментальных трансграничных переводов между странами СНГ. Похожие договоренности уже достигнуты с рядом банков в Таджикистане, Кыргызстане, Азербайджане, Узбекистане и других cтранах. Но, конечно, главная задача — сделать такие переводы по номеру телефона двусторонними; над этим мы сейчас активно работаем».

Ельдар Тенизбаев, Председатель Правления ДБ АО «Сбербанк»:

«Переводы по номеру телефона — это действительно эксклюзивное предложение на рынке денежных переводов в Казахстане. Впервые наши клиенты по номеру телефона могут отправить безналичным переводом деньги в любое время суток и в любой регион России — не выходя из дома и по самой низкой стоимости. В мобильном приложении Сбербанк Онлайн Казахстан можно совершить множество банковских операций, в том числе быстрый перевод по номеру телефона по Казахстану. А подобную функцию международного денежного перевода в Российскую Федерацию по номеру телефона мы вводим впервые на рынке нашей страны».