«Digital Петр», прогнозирование экологических катастроф и осмысленное эссе с технологией ruGPT-3 — три хакатона от Грефа на «Уроке цифры»

В рамках всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» Минкомсвязь, Минпросвещения и организация «Цифровая экономика» в партнерстве с ведущими цифровыми компаниями России с 14 по 27 сентября проводят по всей России урок «Искусственный интеллект и машинное обучение».

Один из уроков состоялся сегодня в Сбербанке, в котором приняли участие: Дмитрий Чернышенко, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации; Герман Греф, Президент, Председатель Правления ПАО Сбербанк; Борис Нуралиев, основатель фирмы «1С»; Андрей Калинин, заместитель вице-президента, Директор по технологиям искусственного интеллекта Mail.Ru Group; Александр Крайнов, руководитель Лаборатории машинного интеллекта Яндекса; Михаил Прибочий, управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России, странах СНГ и Балтии. Модерировал дискуссию Евгений Ковнир, генеральный директор АНО «Цифровая экономика».

«Главный тренд последнего года в том, что специалисты начинают говорить об искусственном интеллекте, который сможет выполнять универсальные задачи и быть более-менее сопоставим с человеком по набору навыков. Нам очень приятно, что молодые ребята интересуются этой технологией, потому что занятие информатикой и искусственным интеллектом является совершенно необходимым для любой профессии. Это целый мир, поэтому мы всегда поддерживаем не только формальные задачи, которыми занимаются наши сотрудники, но и уважительно относимся к их хобби, которые потом превращаются в большой бизнес», — сказал Греф.



Он привел в пример медицинское направление Сбербанка, которое родилось из хобби нескольких сотрудников лаборатории искусственного интеллекта. «Сегодня это работающие на рынке продукты, которые помогают врачам ставить диагнозы, распознают изображения снимков с различных медицинских приемов», — пояснил Греф.



Глава Сбербанка отметил, что во многом за то, что в России технологии искусственного интеллекта выходят на первый план, нужно сказать большое спасибо Президенту страны, который утвердил национальную стратегию искусственного интеллекта, а также Правительству, которое недавно утвердило федеральный проект по развитию искусственного интеллекта в нашей стране.

В ходе урока Герман Греф анонсировал старшеклассникам три хакатона, посвященные искусственному интеллекту.

Первый из них, «Digital Петр», нацелен на распознавание рукописей Петра I с помощью технологий искусственного интеллекта. Петр I написал очень большое количество указов и писем — это сотни тысяч строк текста, которые до сих пор не распознаны историками. Банк уверен, что результаты такого хакатона смогут не только принести огромную пользу для лучшего понимания истории России, но и помочь качественно улучшить существующие технологии распознавания рукописного текста на мировом уровне. Ведь сегодня данная задача не решена на достаточном прикладном уровне практически ни для одного из языков мира.

Следующий хакатон посвящен прогнозированию речных наводнений, чтобы можно было заблаговременно предупреждать экологические катастрофы, многие из которых уносят жизни людей и наносят непоправимый вред природе. Это важнейшая задача, решение которой с помощью технологий искусственного интеллекта предложили сотрудники МЧС. Также в задаче участвуют специалисты Минприроды и Росгидромета. Это еще один пример того, как искусственный интеллект мог бы помочь в решении социально значимых задач для всей страны.

И третий хакатон — AI 4 Humanities — для самых продвинутых, которые уже хорошо знакомы с искусственными нейронными сетями. Он позволит ребятам познакомиться c очень перспективной технологией ruGPT-3, которая способна генерировать очень сложные осмысленные тексты всего лишь по одному запросу на «человеческом» языке. Например, она могла бы самостоятельно ответить на существенную часть вопросов ОГЭ или ЕГЭ, а также написать код на Java по запросу «сделай мне сайт для интернет-магазина» или же придумать бизнес-идею для новых стартапов или же написать новые научно-популярные статьи. Участникам будет предложено сгенерировать осмысленное эссе по гуманитарным предметам (история, литература) уровня 9 классов (ОГЭ) по заданной теме/тексту задания при помощи модели ruGPT-3. Также в рамках этого трека у участников будет возможность заявить свои собственные baseline-решения для тех задач, которые соответствуют критериям экологической и социальной повестки. В этом хакатоне Сбербанк даст бесплатный доступ к мощнейшему серверу в России — своему суперкомпьютеру Christofari.

Хакатон с Петром I стартует уже 25 сентября, а два остальных — с 5 октября. Сбербанк приглашает к участию взрослых и школьников любого возраста и уровня подготовки, предлагая включиться в эту важную работу будущим и уже состоявшимся профессионалам области технологий искусственного интеллекта. Оцениваться работы участников будут по разным критериям в зависимости от категории участников. Главный приз в каждом хакатоне составляет 1 млн рублей.