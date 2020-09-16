Взлетно-посадочную полосу иркутского аэропорта передадут в федеральную собственность

Как пояснил глава региона, это позволит привлечь средства бюджета РФ на ее реконструкцию, сообщает ТАСС.

Правительство Иркутской области ведет переговоры с властями РФ о возврате в федеральную собственность взлетно-посадочной полосы в аэропорту Иркутска, которая перешла в собственность региона в 2015 году. Это позволит привлечь средства федерального бюджета на ее реконструкцию, сообщил во вторник журналистам временно исполняющий обязанности губернатора региона Игорь Кобзев.

В 2015 году 100% акций ОАО "Международный аэропорт Иркутск" были переданы из федеральной в областную собственность для реконструкции действующего терминала и строительства нового аэропорта с участием инвесторов. Однако инфраструктурные планы власти региона до сих пор не реализовали.

Аэропорт Иркутска находится в границах города, имеет два терминала и взлетно-посадочную полосу протяженностью 3,5 тыс. метров. Он обслуживает более 2 млн пассажиров в год.