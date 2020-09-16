«Ростелеком» обеспечил связью избирательные участки на досрочных выборах губернатора Иркутской области

«Ростелеком» обеспечил телефонной связью и видеонаблюдением участковые избирательные комиссии (УИК) и территориальные избирательные комиссии (ТИК) на досрочных выборах губернатора Иркутской области. Жители региона могли отдать свои голоса за понравившегося кандидата с 11 по 13 сентября включительно.

На 715 УИК и 38 ТИК Приангарья специалисты компании установили систему видеонаблюдения. С 13 сентября изображение транслировалось в интернет в режиме онлайн на портал «нашвыбор38». Для доступа к просмотру видео регистрация на этом сайте не требовалась: было достаточно на онлайн-карте выбрать населенный пункт и открыть нужный участок.

Видеонаблюдение проводилось с помощью компактных IP-камер, защищенных источниками бесперебойного питания и не требующих подключения к компьютеру. Камеры с широким углом обзора были установлены с учетом минимизации «слепых» зон в помещениях для голосования.

«Наша компания традиционно предоставляет собственную инфраструктуру для организации голосования. В этом году выборы шли три дня, и специалисты работали в усиленном режиме: осуществляли круглосуточную техническую поддержку и вели мониторинг работоспособности системы, — подчеркнул директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман. — Процесс прошел на высшем уровне и без сбоев».

«Наш давний партнер компания “Ростелеком” своевременно и качественно установила оборудование для видеонаблюдения в участковых и территориальных комиссиях. Благодаря этому 13 сентября любой желающий мог следить за ходом голосования и затем за подведением итогов. Это создало дополнительные условия для обеспечения гласности и прозрачности избирательного процесса, повысило доверие к выборам. Мы признательны “Ростелекому” за профессионализм и надеемся на дальнейшее сотрудничество», — подчеркнул председатель Избирательной комиссии Иркутской области Илья Дмитриев.

Справка: Вместе с досрочными выборами губернатора региона, в единый день голосования 13 сентября в 74 муниципальных образованиях Иркутской области состоялось 89 кампаний. Избирались 12 мэров, 35 глав, а также депутаты 42 местных дум.