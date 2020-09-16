В реестр недвижимости внесены сведения о границах 180 зон затопления и подтопления в Иркутской области

В Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесены сведения о границах 180 зон затопления (подтопления) территорий населенных пунктов Иркутской области. Наибольшее количество внесенных в ЕГРН зон находится в Тулунском, Нижнеудинском и Чунском районах Иркутской области. Мероприятия по установлению границ зон затопления (подтопления) территорий населенных пунктов Иркутской области организованы для обеспечения ликвидации последствий паводка, произошедшего на территории Иркутской области в 2019 году, а также для защиты населения от паводков.

Зоны затопления (подтопления) считаются установленными со дня внесения сведений о таких зонах в ЕГРН. После внесения информации о границах зон в ЕГРН для таких территорий устанавливается особый режим использования.

Перед внесением в ЕГРН сведений о границах зон затопления (подтопления) Управление Росреестра по Иркутской области совместно с филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Иркутской области проводит предварительную проверку графических описаний границ таких зон, направляемых Министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области. Специалисты выполняют пространственный анализ сведений, проверяют соответствие статусов и наименований населенных пунктов, указанных в представленных документах, статусам и наименованиям, установленным законами Иркутской области, сопоставляют наименования водных объектов с наименованиями, указанными в Государственном каталоге географических названий на территорию Иркутской области.

С момента вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 18.04.2014г. № 360 «О зонах затопления, подтопления» Управлением Росреестра по Иркутской области согласована документация в отношении 233 зон затопления на территории 207 населенных пунктов и 107 зон подтопления на территории 37 населенных пунктов Иркутской области.

В границах затопления (подтопления) территорий населенных пунктов запрещается размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления; использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов; осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Внесенные в ЕГРН сведения о границах зон с особыми условиями использования территорий отображаются в справочно-информационном ресурсе Росреестра «Публичная кадастровая карта» и являются общедоступными. Кроме того, информация об установленных границах таких зон указывается в выписках из ЕГРН, получить которые можно в любом офисе многофункционального центра Иркутской области или на сайте Росреестра.