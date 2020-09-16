Без массовых забегов. «Кросс Нации» пройдет в Иркутской области в новом формате

В муниципальных образованиях Приангарья 19 сентября пройдет Всероссийский день бега «Кросс Нации - 2020». В этот раз в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции традиционные соревнования состоятся в новом формате - без массовых забегов. Об этом сообщил заместитель министра спорта Приангарья Павел Богатырев.

- В этом году Всероссийский день бега «Кросс Нации» будет проводиться при соблюдении профилактических мер, утвержденных Роспотребнадзором, в учреждениях физической культуры и спорта, в рамках тренировочного или учебного процесса, в отдельных образовательных и спортивных учреждениях, спортивных клубах. Каждое муниципальное образование самостоятельно определяет возможность для проведения забегов, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки в территории, - отметил Павел Богатырев.

Всероссийский день бега «Кросс Нации» проводится по нескольким дистанциям. Для юношей и девушек 19 лет и младше, мужчин и женщин 20 лет и старше предусмотрена дистанция 4 км. На дистанцию 6 км могут зарегистрироваться девушки 19 лет и младше. Юноши 19 лет и младше, женщины 20 лет и старше могут выбрать дистанцию 8 км. Самая большая дистанция – 12 км, она предусмотрена для мужчин 20 лет и старше. Забег на 1 км рассчитан на детей 7-9 лет. В рамках «Кросса Нации» муниципальные центры тестирования могут организовать прием нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) по испытаниям – бег на 1,2, 3 км и кросс по пересеченной местности.

Предварительные заявки принимаются с 15 по 18 сентября на электронную почту: sport202828@yandex.ru. К

Как рассказал заместитель министра спорта области, на утро 16 сентября поступили предварительные заявки на участие более 1700 человек. Их подали четыре муниципальных образования (Усть-Илимск, Черемхово, Нижнеилимский и Нижнеудинский районы), а также пять учреждений из Иркутска, Ангарска, Саянска и Тулуна.

По итогам проведения «Кросса Нации» будет подготовлен сводный протокол, после чего определятся победители и призеры. Участники, занявшие первое, второе и третье места в каждой возрастной группе, награждаются медалями и дипломами Министерства спорта России. Победителям в каждой возрастной группе будут вручены кубки Минспорта России.