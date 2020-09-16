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Более 18 тысяч человек в Иркутской области заразились коронавирусом с начала эпидемии

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По данным оперативного штаба, на 16 сентября подтверждено 77 новых случаев коронавируса, всего за период эпидемии – 18 058. За последние сутки выздоровели 108 человек, за весь период эпидемии – 16 049. 

Амбулаторно лечатся 1 077 человек, госпитализированы – 639, в тяжелой форме – 18.

Всего за период эпидемии умерло 293 человека, 208 от COVID-19, 85 от заболеваний, не связанных с вирусом.

Ситуация с коронавирусом в регионе стабильна. После пика заболевания в июне-июле сейчас эпидемия пошла на спад. Приангарье находится на 9-м месте среди российских регионов по количество зараженных COVID-19, соседний Красноярский край на 8-м месте.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
Участникам исследования вакцины от COVID-19 не рекомендуют беременеть и выпивать
Более 18 тысяч человек в Иркутской области заразились коронавирусом с начала эпидемии
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