Более 18 тысяч человек в Иркутской области заразились коронавирусом с начала эпидемии

По данным оперативного штаба, на 16 сентября подтверждено 77 новых случаев коронавируса, всего за период эпидемии – 18 058. За последние сутки выздоровели 108 человек, за весь период эпидемии – 16 049.

Амбулаторно лечатся 1 077 человек, госпитализированы – 639, в тяжелой форме – 18.

Всего за период эпидемии умерло 293 человека, 208 от COVID-19, 85 от заболеваний, не связанных с вирусом.

Ситуация с коронавирусом в регионе стабильна. После пика заболевания в июне-июле сейчас эпидемия пошла на спад. Приангарье находится на 9-м месте среди российских регионов по количество зараженных COVID-19, соседний Красноярский край на 8-м месте.