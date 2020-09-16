В Иркутской области стартовал конкурс социальной рекламы

Управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений проводит конкурс социальной рекламы, направленной на формирование в обществе неприятия всех форм коррупции. Прием работ уже начался и продлится до 30 сентября включительно.



- На конкурс принимаются изображения (фотография, рисунок, иное). К участию приглашаются обучающиеся 5-11 классов общеобразовательных организаций, студенты профессиональных образовательных организаций и высших учебных заведений, находящихся на территории Иркутской области, - отметили в управлении.



Более подробно с условиями конкурса можно ознакомиться на официальном портале Иркутской области в разделе «Противодействие коррупции» - https://irkobl.ru/authorities/corruption/Informacionnoe_pismo_po_konkursu_socialnoj_reklamy.pdf .