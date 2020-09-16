ТПП Восточной Сибири вошла в число лидеров по работе с бизнесом в СФО

Торгово-промышленная палата Восточной Сибири стала второй в СФО и вошла в ТОП-10 региональных палат России по работе с членской базой по итогам первого полугодия 2020 года.

В тройку лидеров по Сибирскому федеральному округу также вошли Алтайская и Центрально-Сибирская торгово-промышленные палаты. Такие результаты были озвучены на очередном совещании президента ТПП РФ Сергея Катырина с руководителями региональных палат, которое прошло 15 сентября в режиме видеоконференции.

Как рассказал президент ТПП Восточной Сибири Алексей Соболь, за первые шесть месяцев текущего года в состав палаты вступили 40 новых организаций, представляющих сегмент малого и среднего предпринимательства Иркутской области, и сегодня ТПП ВС является крупнейшим региональным бизнес-сообществом, объединяющим более 400 предприятий различных сфер экономики.