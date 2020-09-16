В поисках защиты: россияне стали чаще искать информацию о страховании

Дочерняя компания Сбербанка «Сбербанк страхование» проанализировала поисковые запросы российских интернет-пользователей, чтобы выяснить, как в 2020 году менялся интерес россиян к страхованию. Оказалось, что пользователи после окончания пандемии стали активно думать о защите дач, собственной безопасности в отпуске, страховании бизнеса и имущества: количество поисковых запросов по каждому из этих слов выросло в несколько раз по сравнению с началом года. В среднем около 3 млн россиян ежемесячно ищут в интернете «страхование» и еще 1,5 млн — «страховку».

Повышенный интерес к информации о разных видах страхования россияне начали проявлять в конце режима самоизоляции. Например, в мае 2020 года количество запросов по словосочетанию «страхование бизнеса» выросло в 2 раза по сравнению с январем. Из-за пандемии трудности возникли у многих предпринимателей, и они пытались снизить риски с помощью страхования.

Коронавирус, заставивший многих россиян переехать за город, подстегнул интерес и к защите личного имущества. Так, запросов по словам «страхование дачи» в мае стало в четыре раза больше, чем в январе. Летом интерес к этому виду страхования несколько снизился (вероятно, часть россиян успела защитить свои дома перед сезоном), но все равно остался на высоком уровне: в июне он оказался на 83% выше, чем в начале года, а в июле-августе — на 55%. Запросы по словам «страхование имущества» (без уточнения его вида) также активно росли весной: в апреле-мае их было вдвое больше, чем в январе.

В августе, когда туристический сезон все-таки набрал обороты (заполнились российские курорты и открылись для посещения некоторые страны), ожидаемо резко — в 3,5 раза по сравнению с началом периода самоизоляции — вырос интерес к «страховке для путешествий». Интересно, что при этом «страховку от коронавируса» искали реже, чем полисы для путешественников: число этих запросов в августе выросло только в два раза по сравнению с мартом.

Также в 2020 году россияне активно искали в интернете «страховку для животных» (рост в августе на 43,5% к началу года), «страхование телефонов» (рост на 25% в июле и августе по сравнению с январем) и «защиту банковских карт» (на 36,5% чаще, чем в январе).

Катрин Соомре, директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка:

«Пандемия коронавируса заставила многих россиян задуматься о дополнительной защите всего, что для них ценно: собственного здоровья, имущества, бизнеса, домашних питомцев. Страховой полис может дать такую защиту, стать финансовой подушкой безопасности на случай непредвиденных обстоятельств. Чтобы оформить его, не надо ждать кризисов и эпидемий — лучше позаботиться о себе заранее. Тем более что информацию о страховании, судя по росту интернет-запросов, россияне уже собрали».