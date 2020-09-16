Космонавт Олег Артемьев снова опубликовал снимки Байкала с МКС

Космонавт Олег Артемьев в очередной раз в своём аккаунте в соцсети «Инстаграм» опубликовал снимки озера Байкал с МКС. Снимки появились в День Байкала 13 сентября.

– Байкал – крупнейший природный резервуар пресной воды и самое большое по площади пресноводное озеро на континенте. Само озеро и прибрежные территории отличаются уникальным разнообразием флоры и фауны, бо́льшая часть видов животных эндемична.

Этот день призван обратить внимание на важность сохранения озера, его природу и уникальность, – написал Олег Артемьев.