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СберИндекс: расходы на еду — в техническом минусе

На прошедшей неделе аналитический портал SberIndex.ru зафиксировал снижение расходов на товары и услуги потребителей на 3,5% по сравнению с 2019 годом. Однако аналитики считают, что волноваться рано: возможно, это просто колебание, связанное с календарным фактором. Напомним, что в этом и прошлом году 1 сентября пришлось на разные недели.

Однако если рассматривать последние четыре недели, то среднее изменение расходов домохозяйств даже выше, чем в 2019-м, — на 0,7% г/г.

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Индекс потребительской активности, рассчитанный на SberIndex.ru, после окончания подготовки к школе также снизился с 77 до 75,1 пункта.

За неделю траты потребителей снизились во многих категориях, а покупки продовольствия, которые даже во времена максимального падения спроса в апреле были в «зелёной зоне», ушли в технический минус (–0,2% к 2019 г.).

Усилилось падение и трат в секторе услуг (–15,0% к прошлому году), значения приблизились к августовским.

В то же время аналитики СберИндекса сообщают, что общее количество активных торговых точек постепенно увеличивается. Прирост относительно февраля 2020 г. достиг 3%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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