ТОП-менеджеры ВТБ Лизинг вошли в число лучших руководителей России

15 сентября Ассоциация менеджеров России и ИД «КоммерсантЪ» опубликовали результаты ежегодного рейтинга «ТОП-1000 российских менеджеров». Победителями сразу в нескольких номинациях категории «Финансовой сектор» стали руководители ГК ВТБ Лизинг.

Генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер второй раз вошел в топ-10 высших руководителей в финансовом секторе.

Второе место в номинации «ТОП-100 коммерческих директоров» в категории «Финансовый сектор» занял Евгений Татаринов, коммерческий директор — руководитель департамента по работе с клиентами ВТБ Лизинг.

Вторую строчку в номинации «ТОП-100 директоров по маркетингу» в категории «Финансовый сектор» заняла Олеся Третьякова, начальник управления маркетинга, продвижения и поддержки бизнеса ВТБ Лизинг.

В номинации «ТОП-100 финансовых директоров» в категории «Финансовый сектор» третье место заняла Евгения Судец, финансовый директор — руководитель финансового департамента компании.

Рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров» проводится ежегодно с 2001 года и является признанным и эффективным инструментом оценки профессиональной репутации российских менеджеров высшего звена.

Итоги публикуются на страницах федерального тиража газеты «КоммерсантЪ» в сентябре каждого года. Основная цель рейтинга — выявить наиболее эффективных управленцев внутри профессионального сообщества, ориентируясь на мнение самих экспертов — представителей различных отраслей и направлений деятельности.