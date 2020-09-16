Владимир Потапов вошел в число высших руководителей рейтинга «Топ-1000 российских менеджеров»

Главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции Владимир Потапов вошел в рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров», заняв второе место в числе высших руководителей категории «Финансовый сектор». Он шестой год подряд удостаивается лидирующих позиций в данной категории, ранее дважды возглавив рейтинг.

Компании бизнеса ВТБ Капитал Инвестиции продолжают наращивать свою долю на рынке управления активами. Являясь лидерами по привлечению средств в прошлом году, в этом они заняли первое место в рейтинге крупнейших управляющих компаний России по итогам первого и предварительно второго кварталов 2020 г. по данным Эксперт РА. За первое полугодие 2020 года объем клиентских активов ВТБ Капитал Инвестиции вырос на 35%, до 2,6 трлн рублей, общее количество клиентов превысило 1 млн. Число розничных клиентов на брокерском обслуживании банка ВТБ увеличилось на 38%, до 884 тысяч. Количество активных клиентов, совершающих сделки, выросло в 2 раза с начала года, за первое полугодие 2020 года обороты на Московской бирже уже превысили результаты всего 2019 года.

ВТБ Капитал Инвестиции делает особый фокус на развитие собственного мобильного приложения для инвестиций. «ВТБ Мои Инвестиции» постоянно совершенствуется: сегодня это уже лучший продукт на рынке, при этом постоянно появляется дополнительный функционал, а ключевым приоритетом остается надежность и бесперебойное функционирование сервиса. Благодаря такой работе только с начала 2020 г. число активных пользователей мобильной платформы выросло в 2 раза и сегодня превышает 350 тысяч человек, количество активных пользователей в день — уже более 160 тысяч, ежемесячный объем совершаемых в приложении сделок — более 750 млрд рублей.

«Команда ВТБ Капитал Инвестиции смогла за рекордно короткий срок выйти в лидеры российского инвестиционного рынка. Сегодня мы предлагаем клиентам самое удобное и надежное мобильное приложение, аудитория которого — уже сотни тысяч российских инвесторов, которые каждый месяц совершают в нем операции на сотни миллиардов рублей. Общее число наших клиентов в этом году превысило 1 млн человек и постоянно растет. Сегодняшняя награда — это признание качественной и слаженной работы всей нашей команды. Мы не останавливаемся на достигнутом и стремимся с каждым днем только укреплять наши позиции на рынке, поэтому впереди — еще много новых побед, которые мы совершим для наших клиентов», — отметил Владимир Потапов.

Ранее в этом году ВТБ Капитал Инвестиции были признаны победителями в двух номинациях ежегодной премии Europe Banking Awards 2019 (среди компаний, управляющих активами, и как лучший брокер). По результатам Национального конкурса «Элита фондового рынка», которая ежегодно проводится НАУФОР и является одной из авторитетнейших премий в области фондового рынка, Брокер ВТБ был признан лучшей брокерской компанией года, а Владимир Потапов — CEO года. В рамках 11-й ежегодной конференции Investfunds Forum ВТБ Капитал Инвестиции также одержали победу в номинации «Лидер по объему привлеченных средств в розничные ПИФы», мобильное приложение ВТБ Мои Инвестиции было признано лучшим среди брокерских компаний, а «ВТБ — Фонд акций» занял второе место среди лучших фондов акций.

Результаты ежегодного рейтинга Ассоциации менеджеров России и ИД «КоммерсантЪ» были опубликованы 15 сентября. Рейтинг проводится ежегодно с 2001 года и является признанным и эффективным инструментом оценки профессиональной репутации российских менеджеров высшего звена. Итоги публикуются на страницах федерального тиража газеты «КоммерсантЪ» в сентябре каждого года. Основная цель рейтинга — выявить наиболее эффективных управленцев внутри профессионального сообщества, ориентируясь на мнение самих экспертов — представителей различных отраслей и направлений деятельности.