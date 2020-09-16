Объявлен старт федеральной программы по развитию женского предпринимательства «Мама-предприниматель»

21 сентября в Горно-Алтайске стартует федеральная образовательная программа по развитию женского предпринимательства «Мама-предприниматель». Желающие пройти бесплатное бизнес-обучение могли подать заявки до 14 сентября. Чтобы успешно пройти отбор и стать участницей программы, нужно заполнить анкету и подробно описать свой будущий бизнес-проект. Помимо бесплатного обучения все, чьи заявки будут отобраны, получат возможность побороться за денежный грант на реализацию своей идеи.

Возможность заняться собственным бизнесом рассматривают 67% женщин в России, при этом 88% считают, что у них отсутствуют стартовые финансовые возможности, а 82% — не могут начать свой бизнес из-за нехватки знаний.

Программа существует с 2013 года и в этом году пройдет более чем в 60 регионах России. С 2015 года программа «Мама-предприниматель» реализуется благотворительным фондом Amway «В ответе за будущее» и Комитетом по развитию женского предпринимательства «ОПОРЫ РОССИИ», с 2016 года — вместе с акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», а в 2019 году к совместному проекту присоединился банк «Открытие». В прошлом году программа «Мама-предприниматель» была включена Минэкономразвития России в перечень программ для предпринимателей, реализуемых в рамках национального проекта РФ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В республике Горный Алтай программа проходит при поддержке республиканского Министерства экономического развития и имущественных отношений, центра "Мой бизнес", республиканского бизнес-инкубатора и инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.

5-дневный курс будет проходить в Горно-Алтайске с 21 по 25 сентября в ГБУ РА «Центр развития туризма и предпринимательства Республики Алтай» по адресу ул. Комсомольская 9 (здание центра «Мой бизнес»).

Наталья Ларионова, статс-секретарь, заместитель генерального директора АО «Корпорация МСП»: «Самореализация — это, безусловно, один из главных факторов успешной и полноценной жизни современной женщины. В программе «Мама-предприниматель» мы стараемся показать, что начать собственное дело и совмещать его с заботой о семье — не настолько сложно и страшно, как может показаться на первый взгляд. По сути, мы даем алгоритм действий для старта, раскрываем секреты мира бизнеса, даем возможность действовать и идти вперед!».

Анна Сошинская, президент благотворительного фонда Amway «В ответе за будущее»: «Мы не просто мотивируем молодых инициативных женщин, программа «Мама-предприниматель» помогает развивать экономику нашей страны. Более половины российских женщин, которые не ведут предпринимательскую деятельность, хотели бы открыть собственное дело. Это огромный потенциал для экономики, и с каждым годом, в том числе и благодаря нашему проекту, все больше и больше женщин открывают свой бизнес».

Надия Черкасова, заместитель президента-председателя правления банка «Открытие»: «Основные препятствия для начинающих предпринимателей при открытии своего бизнеса — нехватка стартового капитала и недостаток финансовых знаний. Программа “Мама-предприниматель” помогает участницам получить необходимые навыки для качественного старта, организации и ведения своего дела».

Мамы со всего Горного Алтая могли подать заявки на бесплатное обучение на сайте mama-predprinimatel.ru. В программе могут принять участие женщины в декретном отпуске или с несовершеннолетними детьми, которые только планируют открыть свое дело или занимаются предпринимательством не более года. Далее жюри отберет 35 лучших заявок, авторы которых будут приглашены на бизнес-обучение в Горно-Алтайск.

В течение пяти дней участницы пройдут весь путь молодого предпринимателя: от обучения основам до разработки и презентации собственного бизнес-плана. Эксперты курса обучат начинающих бизнесвумен необходимому минимуму: поиску ниши и разработке концепции продукта, основам маркетинга и продвижения, финансовым и юридическим нюансам ведения предпринимательской деятельности. В заключении курса каждая участница представит свой бизнес-план на конкурс — реализацию лучшей идеи профинансирует фонд Amway «В ответе за будущее», выделив победительнице грант в размере 100 000 рублей.

«Мама-предприниматель» в Республике Алтай проходит третий год подряд — в прошлый раз победу одержала Виолетта Духанова с проектом «Я выбираю фитнес и ЗОЖ»: «В конкурсе «Мама-предприниматель» участвовало 22 лучших проекта Республики, единогласным решением жюри предпочтение было отдано нашему проекту. Теперь в нашем спортивном клубе «Вымпел» появится большой ассортимент спортивного инвентаря для фитнеса».

Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства

Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства была создана в июне 2015 года по указу Президента РФ как единая платформа для поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в России. Основной целью Корпорации является координация оказания поддержки субъектам МСП, в том числе финансовой, маркетинговой, юридической и пр., а также усовершенствование нормативно-правового регулирования в этой сфере. Корпорация осуществляет множество инициатив, направленных на развитие сектора МСП в России, таких как бизнес-навигатор, реестр субъектов МСП в России и многие другие. Так, большую популярность среди владельцев бизнеса, а также тех, кто только планирует открыть свое дело, приобрел Бизнес-навигатор МСП. С помощью ресурса можно определить оптимальный вид бизнеса, наилучшее местоположение, рассчитать бизнес-план, узнать о конкурентах, получить информацию о кредитных продуктах для малого и среднего бизнеса, мерах государственной поддержки, участии в закупках крупнейших заказчиков с государственным участием и многое другое. Подробнее о Корпорации: corpmsp.ru

Фонд Amway «В ответе за будущее»

Благотворительный фонд «В ответе за будущее» был открыт компанией Amway в 2013 году. Одно из важнейших направлений фонда — поддержка малого предпринимательства. С 2013 года совместно с партнерами фонд реализует программу «Мама-предприниматель». Вторая масштабная благотворительная программа Фонда — «С любовью к детям» — направлена на укрепление института семьи, профилактику вторичного сиротства, оказание помощи родителям в налаживании отношений с детьми. В декабре 2019 года фонд запустил новый проект #ЯвОтвете, призванный развивать волонтерство среди сотрудников, дистрибьюторов, партнеров компании. Всю информацию о фонде и его программах можно найти на сайте в-ответе-за-будущее.рф.

Комитет по развитию женского предпринимательства «ОПОРЫ РОССИИ»

Комитет по развитию женского предпринимательства «ОПОРЫ РОССИИ» ведет активную деятельность по развитию женского предпринимательства путем популяризации и внедрения эффективных механизмов поддержки, направленных на развитие действующих и создание новых проектов, реализуемых женщинами — Я предпринимателями. Комитет учрежден в рамках Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 3 марта 2015 года. Подробнее о деятельности Комитета по развитию женского предпринимательства «ОПОРЫ РОССИИ»: womanopora.ru

Банк «Открытие»

Банк «Открытие» входит в топ-10 крупнейших банков России и является системно значимым банком. Работает на финансовом рынке с 1993 года и развивает следующие направления бизнеса: корпоративный, инвестиционный, розничный, малый и средний, а также Private Banking. Основным акционером банка «Открытие» с долей 99,99% является Банк России, который гарантирует надежность и непрерывность деятельности банка. Банк «Открытие» входит в список системно-значимых кредитных организаций, утвержденный ЦБ РФ. 1 января 2019 года завершилось присоединение «Бинбанка» к банку «Открытие». В результате объединения на рынке появился новый крупный игрок, который предлагает своим клиентам полную линейку современных финансовых продуктов и сервисов. Капитал объединенного банка составил 315 млрд руб. Объединение позволит повысить скорость и удобство процессов обслуживания для всех клиентов. Сеть объединенного банка стала одной из крупнейших в России: 900 офисов и 6 000 банкоматов работают в более чем 250 городах 70 субъектов РФ. Активная клиентская база объединенного банка «Открытие» составляет 200 тысяч юридических лиц и 4 млн физических лиц, в том числе премиальных клиентов. .