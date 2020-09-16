Топ-менеджеры банка и группы «Открытие» вошли в топ-1000 лучших менеджеров России-2020

Президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов вошел в число бизнес-лидеров — самой престижной номинации ежегодного рейтинга 1000 лучших менеджеров России Ассоциации менеджеров России и издательского дома «Коммерсант». Ежегодный рейтинг включают ведущих топ-менеджеров компаний различных отраслей экономики и масс-медиа.

Вице-президент, директор Департамента коммуникаций, пресс-секретарь президента-председателя правления банка «Открытие» Анна Кантер-Амелькина второй год подряд возглавила рейтинг лучших директоров по общественным и корпоративным связям коммерческих банков.

В число победителей в различных номинациях от банка «Открытие» также вошли: первый заместитель председателя правления банка Дмитрий Левин, руководитель блока маркетинга и коммуникаций Евгений Сидоров, старший вице-президент, руководитель блока по работе с персоналом Елена Салихова, руководитель IT-блока Сергей Русанов, директор Центра по взаимодействию с органами государственной власти Андрей Зорин, вице-президент, директор юридического департамента Александр Полуянов.

Кроме того, в рейтинг 1000 лучших топ-менеджеров России вошли представители страховых компаний группы банка «Открытие»: генеральный директор, председатель правления компании «Росгосстрах» Геннадий Гальперин, коммерческий директор компании «Росгосстрах» Олег Меркулов, финансовый директор «Росгосстраха» Евгений Решетин, директор по персоналу «Росгосстраха» Дмитрий Лаврентьев, директор по корпоративному управлению «Росгосстраха» Алексей Печенкин, директор по корпоративным коммуникациям страховой компании «Росгосстрах Жизнь» Ольга Постоленко.