Дальневосточный банк и платежная система Visa предоставляют скидки до 35 в популярных онлайн-магазинах

Присоединяйтесь к фестивалю онлайн-шопинга вместе с Дальневосточным банком и платежной системой Visa: с 15 сентября по 15 ноября 2020 года включительно расплачивайтесь банковской картой Visa в интернете и получайте скидки до 35 %! Специальные предложения для своих клиентов подготовили сеть супермаркетов цифровой и бытовой техники «DNS», интернет-магазин «Aliexpress», интернет-магазин натуральной косметики «The Body Shop», сеть магазинов парфюмерии и косметики «Иль де Боте», интернет-магазин одежды и обуви «Lamoda», сеть гипермаркетов товаров для строительства и ремонта «Леруа Мерлен», сеть пиццерий «Додо Пицца», онлайн-кинотеатр «Megogo» и многие другие.

Для того чтобы принять участие в акции, необходимо:

1. Зайти на сайт visa.com.ru/shopping;

2. Выбрать интересные вам предложения и ознакомиться с условием их получения;

3. Перейти на сайт партнера и оплатить покупку онлайн картой Visa Дальневосточного банка.

С полным списком актуальных предложений, условиями и сроками их предоставления можно ознакомиться на сайте https://www.visa.com.ru/shopping и на сайтах партнеров.

Срок проведения акции: с 15.09.2020 по 15.11.2020 включительно. Организатор акции: ООО «Прогрешен» (ОГРН 1087746798370). Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, специальных предложениях акции, их количестве, сроках, месте и порядке получения — на сайте https://www.visa.com.ru/shopping. Корпорация «Виза Интернэшнл Сервис Ассосиэйшн» (Visa International Service Association) (США).