ВТБ принял участие в иркутском этапе Национальной премии «Бизнес-Успех»

ВТБ принял участие в мероприятии регионального этапа Национальной премии «Бизнес-Успех», который состоялся в Иркутске 11 сентября. В рамках Всероссийского форума «Территория бизнеса — территория жизни» состоялся ряд практических мероприятий для предпринимателей региона. Форум организован Общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Общественной палатой РФ и Агентством стратегических инициатив при поддержке ВТБ.

Иркутский региональный форум «Территория бизнеса-территория жизни» собрал 150 предпринимателей. В ходе пленарной сессии форума управляющий ВТБ в Иркутской области Александра Макарова рассказала о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в период пандемии.

Представители ВТБ совместно с приглашенными экспертами провели для бизнеса круглый стол, посвященный инструментам поддержки среднего и малого предпринимательства, финансовым и нефинасовым сервисам, актуальным трендам перехода бизнес-коммуникаций в онлайн. Участникам представили возможности информационно-обучающего портала «Ближе к делу», системы онлайн-сервисов для В2В ВТБ Бизнес Коннект, онлайн-регистрации бизнеса на start.vtb.ru и нового мобильного банка для предпринимателей «ВТБ Бизнес Lite»

В одном из выступлений участникам рассказали о возможности ведения всей бухгалтерии в мобильном приложении Цифра (www.сifra.app), которое помогает индивидуальным предпринимателям полностью автоматизировать налоговый учет без привлечения штатного бухгалтера. Также представитель ВТБ в регионе и приглашенные эксперты рассказали о других сервисах, позволяющих облегчить открытие, ведение и развитие своего дела.

«Это мероприятие стало фактически первым большим очным мероприятием для бизнеса после месяцев режима ограничений. Поэтому мы особенно рады принять участие в форуме, ориентированном на поддержку предпринимательства и приветствовать тех, кто в любых обстоятельствах находит возможности для роста и развития. Банк ВТБ, со своей стороны, готов взять на себя не только финансовую сторону вопроса, но и выступить в качестве партнера, консультанта, проводника и советника по тем возможностям для развития, которые сегодня можно использовать», - прокомментировала Александра Макарова, управляющий ВТБ в Иркутской области.

Национальная премия «Бизнес-Успех» — это всероссийский конкурс для действующих предпринимателей, которые готовы заявить о своих проектах на государственном уровне. В 2019 году конкурс проходил в 20 городах России, всего было подано более 1,5 заявок. Группа ВТБ поддерживает премию «Бизнес-Успех» на протяжении девяти лет, а также последние пять лет - номинацию «Лучший интернет-проект», в рамках которой вручает специальный приз. Победителем регионального этапа премии в данной номинации стал Кирилл Казаков, представивший на конкурс проект виртуальных туров по Байкалу компании «VR Tour» г. Иркутск. Победитель получил от ВТБ бессрочный сертификат на предоставление обслуживания в мобильном сервисе Цифра и год бесплатного обслуживания в банке, а также сертификат на участие в акселерационной программе и фирменную статуэтку «Золотой домкрат» от премии «Бизнес-Успех».