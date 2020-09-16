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Выдача автокредитов в августе сократилась на 14%

Российские банки в августе выдали 61 тысячу автокредитов. Кредитование в этом сегменте в количественном выражении сократилось по сравнению с июлем на 14%, а по сравнению с августом 2019 года – на 4%. За январь-август 2020 года выдачи сократились на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Объединенное кредитнон бюро (ОКБ).

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Отрицательная динамика наблюдается в большинстве из 30 крупнейших по количеству выдач автокредитов регионов. Так, в Москве выдачи сократились на 13% в годовом выражении (по отношению к августу прошлого года) и на 24% по отношению к июлю текущего года, в Московской области на 16% и 23% соответственно, в Санкт-Петербурге на 13% и 20%.

В Иркутске количество выдач сократилось на 6% по сравнению с прошлым годом и составило 500 автокредитов.

Александрович Артур, генеральный директор ОКБ:

"Темпы автокредитования в июне и июле были выше, чем в соответствующие месяцы прошлого года. Это было обусловлено несколькими факторами: реализацией отложенного из-за карантина спроса на автомобили и действием государственных программ, позволяющих купить транспортное средство на льготных условиях. Сокращение выдач автокредитов в августе обусловлено тем, что после ажиотажа в предыдущие месяцы на складах дилеров закончились автомобили в самых ходовых комплектациях".


/ Сибирское Информационное Агентство /
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