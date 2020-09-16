В Иркутской области из-за дождей произошло подтопление дорог в семи районах

В Иркутске в кратчайшие сроки будет расчищено русло реки Ушаковка. Это позволит предотвратить риски выхода реки из берегов во время обильных и продолжительных осадков. Для проведения этих работ в областном бюджете заложено 22 млн рублей. В настоящее время проводятся конкурсные процедуры по определению подрядной организации. Об этом было заявлено сегодня, 16 сентября, на внеплановом заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, которое провел глава Иркутской области Игорь Кобзев.

Комиссия рассмотрела текущую ситуацию с повышением уровня рек, вызванное выпадением обильных осадков. Так, в областном центре на Ушаковке прогнозируется повышение уровня воды до критических отметок 210-240 см.

В зону подтопления может попасть часть территории Октябрьского и Правобережного районов – садоводства «Солнышко», «Родник», «Восток», «Просвещение», «Кооператор», поселок Копай. В городе до 8 часов 21 сентября действует режим повышенной готовности всех служб.

Городские службы отсыпали береговую линию и установили дамбы из мешков с песком по улице Вилюйской. Проводится откачка воды, проверка и очистка водоотводной канализации. В школах № 20 и № 66 развернуты пункты временного размещения, на случай эвакуации людей из подтопленных домов. Уровень воды в Ушаковке контролируется ежечасно.

В Тулунском районе из-за разлива ручья Углой произошло подтопление участка автомобильной дороги местного значения. Прервано транспортное сообщение с селом Уйгат, где проживает 50 человек. Угрозы подтопления жилым домам нет, так как они располагаются на возвышенной местности. В село направлено шесть сотрудников и два плавсредства пожарно-спасательной службы Иркутской области. Сегодня в населенный пункт доставлены питьевая вода, хлеб и медикаменты.

Еще четыре спасателя и плавсредство этой службы находятся в поселке Тальяны Усольского района. Там разлилась река Тойсук и подтопила участок автодороги, соединяющей Тальяны с деревней Ходарей.

На реке Ия в районе Тулуна 16-17 сентября ожидается повышение уровня воды на 80-120 см. За сутки уровень воды поднялся на 73 см и на сегодня составляет 664 см при критической отметке 700 см. Затоплен участок песчано-гравийной дороги к двум садоводствам, где постоянно проживает 15 семей.

Городские власти проверили дамбу, перекрыли шлюзы на ручье Тулунчик, произвели отсыпку на одном из участков, сегодня работы по увеличению высоты защитного сооружения продолжаются. В школе-интернате № 28 и Аграрном техникуме развернуты пункты временного размещения. В Тулуне находятся 10 сотрудников, три единицы техники и одно плавсредство пожарно-спасательной службы Иркутской области.

В Шелеховском районе в районе села Баклаши уровень воды в Иркуте сегодня утром составлял 323 см при критическом значении 480 см. На реке Олха возле одноименной деревни вода за сутки прибыла на 15 см, достигнув уровня 135 см при критическом 219 см. В Шелехове частично подтоплены восемь садоводческих участков. В селе Большой Луг – один земельный участок и автомобильная дорога на улице Ключевой. В Шаманском муниципальном образовании река Каторжанка также вышла на пойму, частично подтопив три земельных участка в селе Моты и соседнем садоводстве.

В Зиминском районе возле села Зулумай река Зима поднялась до 347 см, до критической отметки остается три сантиметра. Частично подтоплены дороги на двух улицах и четыре огорода.

Всего по области из-за прошедших дождей произошло подтопление региональных дорог в семи районах.

– Прогноз погоды на ближайшие дни благоприятный. Дорожной службе Иркутской области необходимо с сегодняшнего дня везде приступить к восстановительным работам, не снижая темпов планового строительства и ремонта дорог, – поручил глава региона Игорь Кобзев.

По информации начальника ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Азата Насырова, с 18 сентября на паводкоопасных реках начнется снижение уровня воды.