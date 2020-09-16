Выставка для настоящих мужчин: В «Сибэкспоцентре» стартовала ярмарка «Охота. Рыболовство. Отдых».

В «Сибэкспоцентре» стартовала ежегодная специализированная выставка «Охота. Рыболовство. Отдых». Торжественная церемония открытия состоялась 16 сентября в первом павильоне на сценической площадке комплекса.

На церемонии открытия выставки с приветственным словом выступил временно замещающий должность заместителя министра лесного комплекса Иркутской области Степан Владимирович Пересыпкин: «Выставка «Охота. Рыболовство. Отдых» обычно проходит в мае, но в связи с пандемией мероприятие перенесено на осень. И радостно, что оно сегодня открыто, с чем вас и поздравляю! Несмотря на происходящее, все, кто хотел принять участие, приехал. На мероприятии будут организованы круглые столы на различную тематику от Росгвардии, а также от Министерства лесного комплекса Иркутской области и ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». Надеюсь, что каждый приобретет определенный опыт и плодотворно проведет эти дни, которые посвящены отдыху, рыбалке и охоте».

Также слово было предоставлено директору Института управления природными ресурсами факультета охотоведения им. В.Н. Скалона Иркутского государственного аграрного университета Виктору Олеговичу Саловарову: «Проживая в Сибири, мы все прекрасно знаем, что охота и рыбалка – испокон времен наш промысел. Рыбалка и охота с некоторых пор - это отдых, но для кого-то это до сих пор остается и работой, и профессией. Я надеюсь, что сохраняя традиции охотников и рыболовов, мы сохраняем традиции нашего государства. Я предлагаю всем внимательно ознакомиться с правилами охоты и со всем, что связано с природой в Сибири, понять и полюбить еще больше наше достояние. Приглашаю будущих студентов на наш факультет охотоведения».

Генеральный директор ОАО «Сибэкспоцентр» Андрей Геннадьевич Шаповалов отметил: «Очень приятно открывать выставку вновь, потому что после затяжной эпидемии мы возвращаем к жизни наши проекты. Огромное спасибо Министерству лесного комплекса Иркутской области, а также аграрному университету, и, конечно же, Росгвардии, которые поддержали нас. Отдельное спасибо всем участникам и гостям выставки. Хочу сказать, что деловая программа данной выставки очень насыщенна, за что мы благодарим всех наших партнеров. Я объявляю выставку открытой!»

Еще до торжественного открытия «Охота. Рыболовство. Отдых» своим фееричным выступлением зрителей порадовал военный духовой оркестр с исполнением авторской песни. А также в день открытия выставки свое творчество продемонстрировал детский военно-патриотический клуб «Вымпел-Байкал», за что им большое спасибо.

В первом павильоне развернулась настоящая фотовыставка, представленная участниками конкурса «Фотоловушка – живая природа». Работы поистине достойны внимания и высоких оценок. Министерство лесного комплекса Иркутской области наградило авторов лучших работ и подарило памятные призы.

Кроме того, в этот же день на сценической площадке развернулось роскошное шоу – «Парад мехов». Изысканные изделия из меха порадовали гостей мероприятия своей красотой. Участие в дефиле приняли «Мягкое золото», «Айхал» и «Берлога-38». Организаторами парада выступил ФГБУ ВО Иркутский ГАУ А.А. Ежевского.

Перемещаясь с павильона на открытую площадку, можно было наблюдать парад охотничьих собак, организованный Иркутским Обществом охотников и рыболовов. Нельзя не поразиться ловкости и навыкам братьев наших меньших. Особенно данное мероприятие было интересно охотникам, которые взращивают собак для своего хобби, и, конечно же, большой интерес был со стороны детей.

Напоминаем, что с 16 по 18 сентября на стенде № В3 любой желающий сможет задать специалистам все необходимые вопросы, подать заявление на выдачу разрешительных документов и получение услуг через Единый портал государственных услуг в режиме реального времени, а также увидеть выставку оружия и экипировки сотрудников ОМОН Росгвардии и работу кинолога. Что касаемо специальной техники, то ее можно наблюдать на открытой площадке Сибэкспоцентра. Прежде всего, это бронеавтомобиль «Тигр» специального отряда быстрого реагирования Росгвардии, передвижной комплекс обезвреживания и разминирования «Аракс», автомобиль группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии, а также экипировка взрывотехника и кинолога ОМОН в полном обмундировании.

Продолжится деловая программа 17 сентября: ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» подготовит круглый стол, посвященный новым туристическим маршрутам и правилам пребывания на территории Прибайкальского национального парка. В свою очередь, Управление Росгвардии по Иркутской области проведет семинар на тему «Услуги, предоставляемые вневедомственной охраной Росгвардии».

На следующий день, 18 сентября, состоится проведение круглого стола «Производственный охотничий контроль», организатором которого является Министерство лесного комплекса Иркутской области. Следом пройдет круглый стол «Развитие охотничьего хозяйства Иркутской области: проблемы и перспективы», который проведет ФГБУ ВО Иркутский ГАУ А.А. Ежевского. Помимо круглых столов посетители выставки смогут присутствовать на семинаре, посвященном условиям приема на службу в Росгвардию, а также условиям поступления в военные институты Росгвардии.

«Сибэкспоцентр» приглашает всех иркутян на выставку «Охота. Рыболовство. Отдых». Участники ярмарки представят широкий ассортимент экипировки, товары для рыбалки, охоты и активного отдыха, оптику, узбекские кованые ножи и керамику, массажное оборудование, мед, кубанские сладости, рыбные изделия, икру и многое другое. Кроме того, продемонстрируют заточку ножей, металлическую мебель, сейфы и предложат приобрести путеводители и карты. Мероприятие пройдет с 16 по 18 сентября с 10 до 18 часов, а также 19 сентября до 17 часов.