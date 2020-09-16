В январе-августе 2020 года российские банки выдали 9,19 млн. потребительских кредитов, что на 27,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Наибольшее количество потребкредитов в регионах РФ в январе-августе 2020 года было выдано в Москве (436,1 тыс. ед.), Московской области (393,4 тыс. ед.), Краснодарском крае (345,3 тыс. ед.) а в Республике Башкортостан (316,6 тыс. ед.) и Свердловской области (302,3 тыс. ед.).

Снижение выдачи потребительских кредитов было отмечено во всех регионах страны. При этом самую серьезную динамику сокращения количества выданных потребкредитов (среди 30 регионов-лидеров по объемам выданных кредитов данного вида) в январе-августе 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продемонстрировали Ставропольский край (-34,0%), Тюменская область (-30,5%), Республика Татарстан (-30,0%), а также Ростовская область (-29,2%) и Алтайский край (-28,9%).

В Иркутской области выдача потребкредитов сократилась на 26,9%, за январь-август 2020 года в регионе выдано 199,5 тыс. потребительских кредитов.

«В течение всего 2020 года, и особенно в период карантинных мероприятий в апреле-мае, банки были весьма сдержанны при кредитовании граждан, - полагает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Поэтому потребительские кредиты выдавались только тем из них, чей уровень долговой нагрузки и значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) находились на приемлемом уровне. Стоит также напомнить, что традиционные офлайн-каналы продаж потребкредитов в офисах банков в апреле-мае практически не работали. При этом в последние месяцы выдача потребкредитов умеренно растет, постепенно отыгрывая падение. На наш взгляд, это объясняется как снижением ставок и маркетинговой активностью банков, так и отложенным спросом на потребкредиты, сформировавшимся в апреле-июне текущего года. Однако до прошлогоднего уровня выдачи потребкредитов пока еще очень далеко».