S7 объявила распродажу авиабилетов со скидкой до 50%

S7 проводит распродажу авиабилетов и предлагает запланировать путешествие рейсами S7 Airlines со скидкой до 50%.

Приобрести авиабилеты в рамках распродажи можно на сайте s7.ru с 16 по 18 сентября 2020 года[1]. Специальные тарифы доступны на перелеты в период с 23 сентября 2020 года по 31 мая 2021 года по всем направлениям, по которым в настоящее время выполняются рейсы S7 Airlines

В числе самых выгодных предложений – полеты с S7 Airlines по направлениям бархатного сезона: на средиземноморские курорты Турции или на российское побережье Черного моря.

Например, перелет в экономическом классе туда-обратно[2] на рейсах S7 Airlines из Москвы в Даламан доступен от 11 719 руб. Найти билеты в Анталью пассажиры из Москвы смогут за 9 213 руб., а из Новосибирска – за 16 336 руб. Аэропорт Антальи расположен вблизи популярных курортов Кемер, Белек и Алания, а из Даламана удобно добираться до живописных Мармариса и Фетхие.

В продаже доступны билеты в Симферополь из Москвы – туда-обратно от 2 296 руб., из Новосибирска – от 10 054 руб., из Иркутска – от 16 184 руб. Скидки на полеты в Сочи, Анапу и Краснодар достигают 35%, а отправиться из Москвы в Геленджик можно за 4 826 руб.

Те, кто собирается оценить красоту горных пейзажей в красках золотой осени или привык заранее планировать горнолыжный отдых стоит обратить внимание на специальные предложения на полеты в Минеральные Воды, Горно-Алтайск, Махачкалу, Новокузнецк, Петропавловск-Камчатский.

Универсальный вариант для смены обстановки в любое временя года – длинные уикенды в городских ландшафтах. Так, авиабилеты на рейсы S7 Airlines в Санкт-Петербург из Москвы доступны от 4 126 руб., из Новосибирска – от 10 098 руб., из Иркутска – от 13 128 руб. Отправиться из Москвы в Калининград можно за 4 550 руб., в Казань – за 4 030 руб., в Нижний Новгород – за 6 542 руб.

Подробную информацию о распродаже и акции «Двойные мили» можно найти на сайте авиакомпании. Количество мест по специальным тарифам ограничено.