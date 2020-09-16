Каждый второй водитель такси рассказывает пассажирам про «свой бизнес»

Каждый второй пассажир такси хотя бы однажды сталкивался с водителем такси, который рассказывал про некий собственный бизнес, показал совместный опрос* Ситимобил и ResearchMe. Такси для такого шефа – любимое хобби или временная подработка. В Москве с такими водителями ездили почти половина опрошенных пассажиров такси, в Петербурге – 40% респондентов.

Большинство пассажиров (60%) предпочитает молчаливых таксистов. Девушкам обычно поговорить за жизнь во время поездки нравится меньше мужчин – одобряют разговоры 34% девушек и 46% мужчин. Москвичи более лояльно относятся к разговорчивым таксистам, чем петербуржцы: 40% жителей столицы любят поговорить с водителем, а вот в Северной столице таких только 26%.

Рассуждать о политике или о «вечном» во время поездки начинает каждый третий водитель, а каждый пятый рассказывает о себе и о своем основном занятии – «такси это просто хобби». Разговоры о семье заводит 13% водителей, по большей части с женщинами. На тяжелую жизнь жалуется каждый десятый водитель, причем московские водители делают это в 2 раза чаще коллег из Петербурга и других городов.

Большинство пассажиров имеют отработанную схему, как избежать разговора с таксистом – 54% респондентов садятся на заднее сиденье, 37% начинают разговаривать с кем-то по телефону или демонстративно надевают наушники. Лишь 11% просят водителя помолчать во время поездки.