En+ приступила к модернизации ТЭЦ-6 в Братске

Компания En+ приступает к модернизации генерирующих мощностей ТЭЦ-6, расположенной в городе Братске. Техническое перевооружение основного и вспомогательного оборудования на условиях «под ключ» проведет АО «РОТЕК». Стоимость контракта составляет почти 1,6 млрд рублей. Завершение работ запланировано на 2022 год.

В рамках модернизации будут заменены основные элементы оборудования станции: цилиндр высокого давления турбины ПТ-60-130/13, топочные поверхности нагрева котлоагрегата БКЗ-320, а также установлен новый электрофильтр. В результате мощность станции увеличится на 5 МВт.

Один из важнейших этапов модернизации продиктован стратегией En+ Group, предполагающей строгое следование всем экологическим стандартам. ТЭЦ-6 будет оборудована новейшим электрофильтром, который обеспечит максимально возможную на сегодняшний день степень улавливания золы. Инвестиции в модернизацию только фильтрационного оборудования составляют 260 млн рублей.

Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса En+ Group:

«ТЭЦ-6 бесперебойно снабжает жителей Братска теплом и электроэнергией и имеет важное инфраструктурное значение. По итогам конкурса мы выбрали АО «РОТЕК», которое имеет хороший опыт в возведении и реконструкции крупных энергообъектов. Хотелось бы особенно подчеркнуть, что основой устойчивого развития нашей компании является своевременное обновление агрегатов и соблюдение всех экологических норм. Система очистки воздуха ТЭЦ-6 будет модернизирована современным оборудованием, со степенью очистки газов 99,2%. Совместно с АО «РОТЕК» мы тщательно продумали план технического перевооружения станции и уверены, что эти долгосрочные инвестиции обеспечат высокое качество энергоснабжения Братска».

Иван Панасюк, генеральный директор АО «РОТЕК»:

«Модернизация ТЭЦ-6 для нас крайне важный проект. ТЭЦ-6 является важным элементом энергетической инфраструктуры региона, главным источником тепловой энергии для жителей и промышленности города Братска. Перевооружение генерирующего оборудования станет залогом надежной работы станции на долгие годы».

En+ Group - ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Компания объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19,6 ГВт (включая 15,1 ГВт гидроэнергетических активов) и алюминиевые производства годовой мощностью 3,9 млн т (через контрольную долю в ОК РУСАЛ, крупнейшем в мире производителе первичного алюминия за пределами Китая). Консолидированная выручка группы за 2019 год составила более $11,7 млрд, чистая прибыль – более $1,3 млрд. Общая выработка электроэнергии за 2019 год – 77,8 млрд кВтч. Производство алюминия за 2019 год составило 3 757 тыс. тонн.

Иркутская ТЭЦ-6 – угольная тепловая электростанция (теплоэлектроцентраль) Иркутской области, расположенная в городе Братске и входящая в состав ПАО «Иркутскэнерго». ТЭЦ-6 поставляет электрическую энергию и мощность во вторую ценовую зону оптового рынка электрической энергии и мощности. Является основным источником тепловой энергии для системы централизованного теплоснабжения города Братска, включая Братский лесопромышленный комплекс, к территории которого примыкает ТЭЦ. Установленная электрическая мощность – 270 МВт, тепловая – 1529,3 Гкал/ч.

АО «РОТЕК» (www.zaorotec.ru) – компания, специализирующаяся на проектировании и возведении «под ключ» сложных технологических и инфраструктурных объектов, разработке и промышленной эксплуатации программно-аппаратного комплекса прогностики состояния и мониторинга промышленного оборудования «ПРАНА», разработке и производстве компонентов для авиационной промышленности и энергетического машиностроения, высокоэффективных систем хранения и накопления энергии на основе суперконденсаторов, изготовлении, модернизации и обслуживании основного энергетического оборудования.