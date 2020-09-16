Опубликованы рэнкинги страховых компаний по итогам 1 полугодия 2020 года

По итогам 1 полугодия 2020 года лидерами по объему собранных страховых премий по страхованию иному, чем страхование жизни, стали АО «СОГАЗ» (доля на страховом рынке – 23,1%), АО «АльфаСтрахование» (7,1%) и СПАО «Ингосстрах» (6,8%). Такие данные приводит рейтинговое агентство «Эксперт РА», которое опубликовало рэнкинги страховых компаний по итогам 1 полугодия 2020 года.

Эти же компании лидируют в сегменте добровольного страхования иного, чем страхование жизни. Крупнейшие компании по взносам сегменте обязательного страхования – АО «СОГАЗ», СПАО «РЕСО-Гарантия» и АО «АльфаСтрахование». В топ-3 по премиям по страхованию жизни по итогам 1 полугодия 2020 года вошли ООО СК «Сбербанк страхование жизни», ООО «СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ» и ООО «АльфаСтрахование-Жизнь».

Рэнкинги составлены на основе раскрываемых Банком России статистических показателей и информации об отдельных субъектах страхового дела и отражают позиции компаний по страховым премиям, выплатам, страховым суммам по договорам страхования, а также показателям рынка перестрахования. Все рэнкинги представлены в разрезе видов страхования и их группировок. Абсолютные показатели, на основе которых ранжируются страховые компании, дополнены долями страховщиков на страховом рынке или его отдельных сегментах. В рэнкингах по страховым премиям и выплатам приводится относительный уровень выплат страховщиков по сегменту, выступающему базовым для рассматриваемого рэнкинга.