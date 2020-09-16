В Сбербанке застраховать свой бизнес от киберрисков теперь можно всего за 4300 рублей в год

СК «Сбербанк страхование» и «Страховой брокер Сбербанка» усовершенствовали программу страхования киберрисков для малого и среднего бизнеса. Теперь клиенты могут выбрать оптимальное страховое решение, не переплачивая за ненужные опции. Минимальная стоимость киберстраховки — 4300 рублей в год.

Согласно исследованию дочерней компании Сбербанка BI.ZONE почти во всех отраслях экономики кибербезопасность по-прежнему находится на низком уровне. Вопросы безопасности коммуникаций и отношений с третьими лицами слабее всего проработаны в сферах медиа и e-commerce, а наименьшей зрелостью в области операционной безопасности характеризуются ретейл и IT.

Особую ценность для кибермошенников представляют персональные данные. Так, средняя по миру сумма ущерба, который несет компания в результате утечки персональных данных ее клиентов, по итогам 2019 года составила $3,92 млн — это говорит не только об актуальности проблемы, но и о высоких издержках.

Обновленный продукт Сбербанка по киберстрахованию включает в себя пять различных программ. В зависимости от выбранной программы, клиенты застрахованы, в том числе, от несанкционированного списания денег со счета и простоя в результате кибератаки. Под страховой защитой находятся программное обеспечение, корпоративная электронная почта, сайты, облачные сервисы и базы данных компаний.

Стоимость годового полиса варьируется от 4300 рублей до 456 тыс. рублей исходя из выбранного тарифа, при этом сумма страховой защиты значительно превышает стоимость страховки.

Валентина Скляр, генеральный директор «Страхового брокера Сбербанка»:

«По данным компании BI.ZONE, количество кибератак в мире в 2019 году на 19% превысило показатели предыдущего года, причем в 81% случаев жертвами стали юридические лица. Около 50% систем предприятий имеет низкий уровень защиты, а 61% компаний подвержены взлому и утечкам данных. Страхование позволяет компенсировать потери от внезапного вирусного заражения программного обеспечения, которые могут измеряться десятками миллионов рублей. Наш модернизированный продукт подойдет даже малому бизнесу, которому не всегда под силу направлять крупные суммы на эти цели. Приобрести обновленный продукт можно в любом отделении Сбербанка».

Владимир Новиков, директор по рискам СК «Сбербанк страхование»:

«Мы опросили потенциальных клиентов и выяснили, что компании зачастую не страхуют бизнес от киберрисков из-за высокой стоимости полиса. Поэтому мы модернизировали продукт, сделав его более гибким. Кроме того, при заключении договора по обновленной программе клиентам больше не нужно заполнять длинную анкету — это сделало процесс оформления страховки более комфортным. Подчеркну, что выплаты по программе значительно превышают стоимость полиса».