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Сеть кофеен «Даблби» откроет кофейни в офисах крупных компаний

Первую точку она запустила в сентябре в штаб-квартире Росбанка. Об этом «Ведомостям» рассказала управляющий директор «Даблби» Александра Вантье.

Площадь кофейни – 6 кв. м (обычное заведение занимает 40 кв. м), она будет обслуживать исключительно сотрудников банка. Инвестиции в проект составят 5 млн руб. Ассортимент напитков соответствует стандартной кофейне «Даблби», готовить их будет бариста, рассказывает Вантье, но меню ограничено десертами, выпечкой и закусками в банках (паштеты, хумус и проч.). Средний чек – 600 руб. Представитель Росбанка информацию о сотрудничестве с «Даблби» подтвердил.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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