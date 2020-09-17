Кафе и рестораны Москвы все еще не восстановили обороты докризисного уровня

Выручка столичных кафе и ресторанов в августе оказалась ниже на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщают «Ведомости».

Об этом говорится в исследовании производителя онлайн-касс «Эвотор». Для анализа использовались данные более 30 000 онлайн-касс в торгово-сервисных предприятиях малого и среднего бизнеса Москвы. Сравнивался ежемесячный оборот сегментов бизнеса в 2020 и 2019 гг. с поправкой на рост базы.

По данным компании, в августе и начале сентября так и не открылись около 20% столичных кафе и ресторанов. Как уточнил представитель компании, на выручке ресторанов и кафе отразились несколько факторов: снижение доходов населения, уменьшение туристического потока (в том числе за счет закрытых границ) и новые требования Роспотребнадзора к заведениям (за счет увеличения расстояния между столиками снизилось количество посадочных мест).