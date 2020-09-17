Затянувшийся период низкой инфляции может привести к негативным последствиям для банков

Уровень инфляции сегодня существенно различается по регионам и по отраслям, отмечают авторы доклада. Например, в июле 2020 г. годовая инфляция в Камчатском крае составила 1,7% годовых, а в Амурской области – 5,3% годовых, сообщают «Ведомости» со ссылкой на «Эксперт РА».

«Может оказаться, что в реальности вместо небольшой инфляции в 1–2% присутствует дефляция, которая имеет массу негативных последствий для экономики, – отмечается в исследовании. – Поддерживая общероссийский темп роста цен на уровне в 4%, можно спровоцировать дефляцию в некоторых регионах».

Отраслевые различия темпов инфляции проявляются еще ярче. Так, рост цен производителей в добыче металлических руд составил 19,7% за полгода, при этом все отрасли, связанные с добычей и производством нефти, испытали сильную дефляцию: -29,1% за полгода в отрасли добычи сырой нефти и природного газа, -11,2% в отрасли производства кокса и нефтепродуктов, в отрасли добычи угля за год произошла дефляция в размере 23,2%. «Таким образом, часть российских отраслей живет в условиях дефляции, сталкиваясь со всеми ее негативными последствиями, – отмечают авторы исследования. – Для отраслей с низкой рентабельностью, ориентированных на потребительский и инвестиционный спрос, дефляция может привести к серьезной деградации. Мы ожидаем максимального давления именно в этих сегментах в ближайшие месяцы, что может привести к цепочкам негативных последствий».

Низкая инфляция приводит и к разбросу реальных кредитных ставок. «Ставки для корпоративных заемщиков, вероятно, будут серьезно различаться: заемщики с высоким кредитным рейтингом действительно смогут осуществлять заимствования по более низким ставкам. Однако с заемщиков с относительно невысоким кредитным рейтингом рынок потребует высокой премии за риск в сложившейся ситуации повышенной неопределенности», – отмечают аналитики «Эксперт РА». В результате возникает опасность затянувшейся фазы кредитного сжатия – фазы кредитного цикла, в которой кредитная активность снижается, несмотря на снижающиеся процентные ставки. «Результатом сниженной кредитной активности становится невысокая инвестиционная активность», – констатируется в докладе.