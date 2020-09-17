Минфин РФ предложил отменить льготы нефтяникам на 200 млрд руб.

Льготы могут отменить для «неэффективных» нефтяных компаний, сообщают в РБК.

Речь идет об отмене льгот по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для выработанных месторождений, участков с вязкой и сверхвязкой нефтью, а также «определенных льгот по экспортным пошлинам», которые получали зрелые месторождения, рассказал министр. Что касается НДД, Минфин предложил поменять его параметры так, чтобы «восстановить выпадающие доходы бюджета до уровня, о котором договаривались при введении режима».

НДД — новый налог для российских нефтяников, он тестируется с 2019 года на отдельных месторождениях крупнейших компаний в рамках эксперимента.

Нефтяники много лет добивались введения налога, который позволит учитывать экономику месторождений и разрабатывать даже сложные нерентабельные запасы, и в 2018 году договорились с Минфином обо всех параметрах НДД. В будущем компании предлагали заменить рентный налог НДПИ (база для него — стоимость всей добытой нефти) на НДД (больше похож на налог на прибыль), но Минфин предлагал дождаться результатов первого года тестирования. Они разочаровали ведомство: по мнению Минфина, нефтяники не доплатили в бюджет 213 млрд руб., а заместитель министра финансов Алексей Сазанов назвал НДД «самой большой ошибкой в своей карьере».

«Логика наша заключается в том, что льготы должны стимулировать новые инвестиции. Мы видим, что при предоставлении этих льгот никаких инвестиций новых не происходит», — объяснил Антон Силуанов. Министр отметил, что даже в условиях сделки ОПЕК+ о сокращении поставок на сложных месторождениях идет активная добыча, «потому что там льготы действуют, а на обычных месторождениях, где нет льгот, не добывается».